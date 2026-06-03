Рязанцы заметили молодого человека за рулем чужого мопеда и доложили в полицию

48-летний житель рассказал полицейским, что приехал в гости к приятелям и оставил у дома мопед. Сам отправился к знакомым и употреблял с ними спиртное. Через время мужчина выглянул в окно и заметил пропажу мопеда. В это время сотрудники полиции пригнали пропавшее транспортное средство к отделу. Туда же доставили 18-летнего местного жителя. Об угоне в полицию сообщили жители Сасова. Они заметили на улице молодого человека на мопеде и удивились, потому что у злоумышленника никогда не было транспортного средства. Сведения передали полицейским.

В Сасове раскрыли кражу мопеда. Об этом 3 июня сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

48-летний житель рассказал полицейским, что приехал в гости к приятелям и оставил у дома мопед. Сам отправился к знакомым и употреблял с ними спиртное. Через время мужчина выглянул в окно и заметил пропажу мопеда.

В это время сотрудники полиции пригнали пропавшее транспортное средство к отделу. Туда же доставили 18-летнего местного жителя. Об угоне в полицию сообщили жители Сасова. Они заметили на улице молодого человека на мопеде и удивились, потому что у злоумышленника никогда не было транспортного средства. Сведения передали полицейским.

В итоге мопед поместили на специальную стоянку. Там он будет храниться до окончания следственных действий.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ, по которой грозит до пяти лет тюрьмы.