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Рязанцы смогут заключить брак в двух новых литературных локациях
Рязанский сервис-ЗАГС включил тропу Паустовского и дом-музей И. П. Пожалостина в список локаций для выездной регистрации брака. Отмечается, что теперь молодожены смогут зарегистрировать свой союз как внутри мемориального дома, где жил и творил мастер русской гравюры Иван Пожалостин, так и в живописном саду усадьбы. Мемориальный дом-музей И. П. Пожалостина, построенный в 1857 году, стал местом работы писателя Константина Паустовского в советское время с 1932 по 1954 год. Тропа Паустовского, протянувшаяся на 30 км через сосновые леса от поселка Солотча до Черного озера, также предлагает молодоженам возможность сочетать регистрацию брака с прогулкой по литературным местам.

Рязанский сервис-ЗАГС включил тропу Паустовского и дом-музей И. П. Пожалостина в список локаций для выездной регистрации брака. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Отмечается, что теперь молодожены смогут зарегистрировать свой союз как внутри мемориального дома, где жил и творил мастер русской гравюры Иван Пожалостин, так и в живописном саду усадьбы.

Мемориальный дом-музей И. П. Пожалостина, построенный в 1857 году, стал местом работы писателя Константина Паустовского в советское время с 1932 по 1954 год.

Тропа Паустовского, протянувшаяся на 30 км через сосновые леса от поселка Солотча до Черного озера, также предлагает молодоженам возможность сочетать регистрацию брака с прогулкой по литературным местам.