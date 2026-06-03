Рязанцы пожаловались на гору асфальта, оставленную после ремонта дороги

По словам жителей, работы проводились, примерно, 25-26 мая возле дома № 37 на улице Быстрецкая. «Починить то починили, но вот куча асфальта лежит на тропинке возле дома № 15, напротив 37-го», — отметили они. Рязанцы надеются, что проблема решится поскорее.