В США заявили о невозможности военного решения конфликта на Украине

Глава Госдепартамента США Марко Рубио заявил, что конфликт на Украине не имеет военного решения и может быть разрешен только дипломатическим путем. Об этом пишет RT. На слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей американского конгресса он подчеркнул важность мирных переговоров для достижения стабильности в регионе. Рубио также отметил, что США готовы сыграть значимую роль в процессе достижения мира, однако добавил, что Вашингтон не является беспристрастным посредником в данном конфликте.

Глава Госдепартамента США Марко Рубио заявил, что конфликт на Украине не имеет военного решения и может быть разрешен только дипломатическим путем. Об этом пишет RT.

На слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей американского конгресса он подчеркнул важность мирных переговоров для достижения стабильности в регионе.

Рубио также отметил, что США готовы сыграть значимую роль в процессе достижения мира, однако добавил, что Вашингтон не является беспристрастным посредником в данном конфликте.