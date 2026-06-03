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Россиян предупредили о рисках употребления самогона
Психиатр-нарколог Антон Рудковский заявил, что самогон не может считаться безопасной альтернативой магазинной водке. По его словам, главная опасность самогона — непредсказуемый состав. Он отметил, что на производстве водку выпускают по установленным требованиям и многократно фильтруют, чтобы снизить содержание вредных примесей. В домашнем алкоголе даже при аккуратном приготовлении могут оставаться сивушные масла, ацетальдегид и метанол. Проверить состав такого напитка в бытовых условиях практически невозможно. Особенно опасным специалист назвал метанол (древесный спирт): даже небольшие его дозы могут привести к тяжёлому отравлению, поражению нервной системы и ухудшению зрения. Рудковский также отметил, что из-за восприятия самогона как более крепкого напитка его могут употреблять быстрее и в больших количествах, что повышает риск острого отравления и тяжёлого похмелья. Врач подчеркнул, что безопасного алкоголя не существует, но самогон из-за менее стабильного состава может быть особенно опасен.

Россиян предупредили о рисках употребления самогона. Об этом сообщает «Газета. ру».

Психиатр-нарколог Антон Рудковский заявил, что самогон не может считаться безопасной альтернативой магазинной водке. По его словам, главная опасность самогона — непредсказуемый состав.

Он отметил, что на производстве водку выпускают по установленным требованиям и многократно фильтруют, чтобы снизить содержание вредных примесей. В домашнем алкоголе даже при аккуратном приготовлении могут оставаться сивушные масла, ацетальдегид и метанол. Проверить состав такого напитка в бытовых условиях практически невозможно.

Особенно опасным специалист назвал метанол (древесный спирт): даже небольшие его дозы могут привести к тяжёлому отравлению, поражению нервной системы и ухудшению зрения.

Рудковский также отметил, что из-за восприятия самогона как более крепкого напитка его могут употреблять быстрее и в больших количествах, что повышает риск острого отравления и тяжёлого похмелья.

Врач подчеркнул, что безопасного алкоголя не существует, но самогон из-за менее стабильного состава может быть особенно опасен.