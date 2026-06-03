Россиян предупредили о рисках употребления самогона. Об этом сообщает «Газета. ру».
Психиатр-нарколог Антон Рудковский заявил, что самогон не может считаться безопасной альтернативой магазинной водке. По его словам, главная опасность самогона — непредсказуемый состав.
Он отметил, что на производстве водку выпускают по установленным требованиям и многократно фильтруют, чтобы снизить содержание вредных примесей. В домашнем алкоголе даже при аккуратном приготовлении могут оставаться сивушные масла, ацетальдегид и метанол. Проверить состав такого напитка в бытовых условиях практически невозможно.
Особенно опасным специалист назвал метанол (древесный спирт): даже небольшие его дозы могут привести к тяжёлому отравлению, поражению нервной системы и ухудшению зрения.
Рудковский также отметил, что из-за восприятия самогона как более крепкого напитка его могут употреблять быстрее и в больших количествах, что повышает риск острого отравления и тяжёлого похмелья.
Врач подчеркнул, что безопасного алкоголя не существует, но самогон из-за менее стабильного состава может быть особенно опасен.