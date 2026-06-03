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Россельхознадзор выявил нарушения у сухого корма Felix
Россельхознадзор признал недействительной декларацию о соответствии на два вида сухого корма FELIX® для кошек. Речь идет о полнорационных кормах «Мясное объедение» с курицей и с говядиной, которые выпускает филиал ООО «Нестле Россия» в Калужской области. Проверка показала, что при оформлении декларации лабораторные исследования были проведены не в полном объеме. Особую опасность представляет возможное наличие сальмонеллы, которая способна вызвать диарею, рвоту, обезвоживание, поражение внутренних органов и даже гибель животного.

Россельхознадзор признал недействительной декларацию о соответствии на два вида сухого корма FELIX® для кошек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет о полнорационных кормах «Мясное объедение» с курицей и с говядиной, которые выпускает филиал ООО «Нестле Россия» в Калужской области.

Проверка показала, что при оформлении декларации лабораторные исследования были проведены не в полном объеме. В частности, специалисты не определяли общую бактериальную обсемененность, а также наличие бактерий семейства Enterobacteriaceae и рода Salmonella.

В Россельхознадзоре отметили, что отсутствие этих испытаний не позволяет подтвердить микробиологическую безопасность продукции. При загрязнении корма патогенными микроорганизмами у животных могут развиться острые кишечные инфекции, сопровождающиеся снижением аппетита, интоксикацией и потерей веса.

Особую опасность представляет возможное наличие сальмонеллы, которая способна вызвать диарею, рвоту, обезвоживание, поражение внутренних органов и даже гибель животного.

Ведомство подчеркнуло, что ООО «Нестле Россия» не обеспечило надлежащий контроль качества и безопасности продукции при декларировании.