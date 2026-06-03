Профильные министры ответили на вопросы депутатов о демографической ситуации в Рязанской области

Министр труда и социальной защиты населения Андрей Кричинский выступил на очередном заседании Рязанской областной Думы с докладом «Влияние мер социальной поддержки на демографическую ситуацию в Рязанской области». Об этом сообщили на сайте облдумы. По окончании отчета депутаты, представители всех фракций, смогли задать интересующие их вопросы. Парламентарии затронули темы, связанные с совершенствованием демографической политики, популяризацией семейных ценностей, эффективностью реализации региональных законов.

Министр труда и социальной защиты населения Андрей Кричинский выступил на очередном заседании Рязанской областной Думы с докладом «Влияние мер социальной поддержки на демографическую ситуацию в Рязанской области». Об этом сообщили на сайте облдумы.

По окончании отчета депутаты, представители всех фракций, смогли задать интересующие их вопросы. Парламентарии затронули темы, связанные с совершенствованием демографической политики, популяризацией семейных ценностей, эффективностью реализации региональных законов.

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин поднял вопрос выбора лечебного учреждения для рождения детей и повышения качества медицинского сопровождения беременных женщин.

Министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников сообщил, что негативную тенденцию оттока рожениц в соседние регионы удалось переломить:

«Ключевую роль сыграла комплексная работа, начатая в 2022 году. В частности, проводился поэтапный процесс технического переоснащения Перинатального центра. В 2026 году по нацпроекту „Семья“ планируется приобрести еще 262 единицы нового оборудования. Главная цель — создать условия, которые гарантируют безопасность женщины и ребёнка, обеспечивают уют и комфорт. Ещё одной мерой стало открытие женских консультаций в районах. В 2025 году в регионе появились четыре такие консультации. В 2026 году планируется открыть женские консультации в Спас-Клепиках и Ряжске. Эти шаги направлены на популяризацию рождаемости и профилактику абортов. Внедрена чёткая маршрутизация беременных: женщины с факторами риска, нестандартной беременностью или патологиями направляются в Перинатальный центр. Физиологические роды, не требующие избыточного контроля, проводятся в роддоме № 2. Результаты заметны: за период с начала 2026 года в регионе родилось на 156 детей больше, чем за аналогичный период 2025 года. Кроме того, появилась новая тенденция: около 30 женщин из соседних субъектов приехали рожать в Рязанскую область. Устойчива тенденция снижения младенческой смертности: в 2025 году был зафиксирован исторический минимум — 3,3 промилле, в настоящее время этот показатель — 1,9 промилле».

В докладе министр труда и социальной защиты населения Андрей Кричинский подчеркнул, что, согласно статистическим данным на июнь 2026 года, в Рязанской области наблюдается тенденция роста рождаемости вторых детей у женщин старше 40 лет более чем на 27%. Депутат Сергей Пупков сакцентировал внимание, что это одна из демографических особенностей, требующая дальнейшего изучения.

Отвечая на предложение депутата Сергея Пупкова, министр труда и социальной защиты населения рассказал о деятельности в регионе Центра демографических компетенций, который занимается аналитикой демографических процессов, выработкой новых решений с учётом региональной специфики, мониторингом реализации программ поддержки семей:

«Создание Центра демографических компетенций стало результатом сотрудничества Рязанского государственного медицинского университета имени И. П. Павлова с министерством труда и социальной защиты населения Рязанской области с целью улучшения демографической ситуации в регионе, укрепления здоровья детей и родителей. Центр обладает значительным научным, исследовательским, образовательным и просветительским потенциалом, который поможет повысить эффективность реализации демографической политики. Изучение тенденций рождаемости и факторов, влияющих на семейное благополучие, будет способствовать внедрению востребованных мер поддержки семей, основанных на исследованиях. Конечно, специалисты проведут глубокий анализ потребностей женщин данной возрастной категории, чтобы удерживать достигнутый показатель рождаемости».

Депутат Александр Стариков уточнил, сколько многодетных семей, имеющих 10 и более детей, а также нуждающихся в улучшении жилищных условий, воспользовались единовременной денежной выплатой на приобретение жилья. Министр труда и социальной защиты населения Андрей Кричинский пояснил, что в прошлом году 2 семьи получили эту меру поддержки, в настоящее время поставлены на учет 3.

Парламентарий Денис Сидоров спросил, как реализуются в регионе установленные Указом Президента государственные гарантии по профессиональному обучению многодетных родителей и получению ими дополнительного профессионального образования в целях обеспечения качественной занятости и какое количество многодетных родителей воспользовались данной мерой за истекший период.

«Эта мера поддержки многодетных семей носит заявительный характер. „Учебный центр министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области“ участвует в подготовке и переподготовке кадров, включая родителей из многодетных семей. Здесь можно получить новые компетенции или повысить квалификацию. Проекты центра занятости, например, проект „Мама в деле“, реализуется Кадровым центром Рязанской области при поддержке министерств и направлен на профессиональную самореализацию женщин: проводятся мастер-классы, тематические занятия и обучение современным профессиям (IT-сфера, аналитика данных, дизайн и др.); оказывается помощь в трудоустройстве, предоставляются карьерные консультации и психологическая поддержка; есть возможность открыть собственное дело с субсидией. В 2025 году обучение по востребованным специальностям прошли более 100 многодетных семей», — сообщил заместитель министра образования Рязанской области Евгений Хазов.

Депутат Роман Иголкин попросил рассказать, как в регионе выстроена работа по популяризации традиционных семейных ценностей.

«Осуществляем поддержку семей путем поощрения их достижений на региональном и федеральном уровнях. За три года более 250 семей получили региональные награды, в 2025 году — более 100 семей. Проводим форумы Рязанская семейная Губерния, создали Семейные аллеи в областном центре и районах области. В 2025 году при поддержке Думы учредили региональный День многодетной семьи», — пояснил министр труда и социальной защиты населения.

Заместитель министра образования Рязанской области Евгений Хазов, отвечая на вопрос Романа Иголкина, дополнил, что с 1 сентября 2024 года во всех школах региона был введён курс «Семьеведение», направленный на развитие культуры межличностного и межполового общения, проводятся классные часы, посвященные слагаемым семейного счастья, в рамках «Разговоров о важном» обсуждаются темы этики и психологии семейной жизни. Система работы по формированию семейных ценностей в образовательных организациях также включает просветительские мероприятия, беседы, консультации с родителями, педагогами, в том числе с привлечением представителей Рязанской епархии. В колледжах реализуются курсы «Семейные ценности» и «Моя семья».

В завершении заседания председатель областной Думы Аркадий Фомин поблагодарил профильных министров за проделанную работу. По итогам проведения «правительственного часа» министерству труда и социальной защиты населения будут выработаны рекомендации.