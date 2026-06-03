Портрет жертвы мошенников составили в Рязанской области

Отмечается, что чаще жертвами мошенничества в Рязанской области становятся женщины. Типичный портрет пострадавшей: жительница города 25-44 лет, со средним уровнем дохода и средним образованием. Банк провел опрос и выяснил, что с кибермошенниками сталкивались 29% рязанцев. Чаще всего злоумышленники связывались с жителями по телефону — звонили или отправляли СМС. Об этом сообщил каждый второй.

В Рязанской области составили портрет жертвы мошенников. Соответствующую информацию 3 июня предоставили в региональном отделении Банка России.

Отмечается, что чаще жертвами мошенничества в Рязанской области становятся женщины.

Типичный портрет пострадавшей: жительница города 25-44 лет, со средним уровнем дохода и средним образованием.

Банк провел опрос и выяснил, что с кибермошенниками сталкивались 29% рязанцев. Чаще всего злоумышленники связывались с жителями по телефону — звонили или отправляли СМС. Об этом сообщил каждый второй.

Также преступники использовали мессенджеры и соцсети. Почти 83% опрошенных не поверили аферистам и не совершили никаких действий. Треть из тех, кто потерял деньги, не вспомнила или не знала правила финансовой безопасности. Жертвы раскрывали коды из СМС, переходили по вредоносным ссылкам, сообщали данные своей карты.

Почти две трети рязанцев сказали, что сумма похищенных у них средств не превышала 20 тысяч рублей. У 20% жертв потери составили от 100 до 500 тысяч. В двух случаях из трех это были собственные деньги, в остальных — свои и кредитные или только заемные средства.

При этом, как отметил управляющий рязанским отделением Банка России Сергей Кузнецов, около 17% жертв мошенников не обратились ни в полицию, ни в банк.

«Между тем, информация о хищении денег помогает предотвращать будущие киберпреступления. Можно отследить счета дропов, которые используют для вывода средств, заблокировать номера телефонов мошенников или их аккаунты в социальных сетях», — заявил Сергей Кузнецов.