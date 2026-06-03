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Подписаны соглашения о сотрудничестве по проектам развития рязанских предприятий
3 июня на Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор Корпорации развития Рязанской области (КРРО) Вячеслав Несин подписал соглашения о сотрудничестве с ООО «Келер Рус» в рамках реализации проекта по запуску серийной сборки профессиональных высокоточных печей «Ru Chef» и с АО «Ряжский авторемонтный завод» по модернизации производственных процессов и расширению ассортимента малогабаритной специальной техники на электротяге.

3 июня на Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор Корпорации развития Рязанской области (КРРО) Вячеслав Несин подписал соглашения о сотрудничестве с ООО «Келер Рус» в рамках реализации проекта по запуску серийной сборки профессиональных высокоточных печей «Ru Chef» и с АО «Ряжский авторемонтный завод» по модернизации производственных процессов и расширению ассортимента малогабаритной специальной техники на электротяге.

Первое соглашение касается реализации проекта по запуску серийной сборки профессиональных высокоточных печей «Ru Chef» и предусматривает вложения инвестора в размере 230 миллионов рублей с созданием 50 рабочих мест. Второе соглашение связано с модернизацией производственных процессов и расширением ассортимента малогабаритной специальной техники на электротяге, его реализация рассчитана на 100 миллионов рублей и открытие 40 новых вакансий.

«Региональной экономике нужны как внешние, так и внутренние инвестиции. Мы горячо поддерживаем, когда предприятия, в том числе наши партнеры выходят на уровень расширения своих производственных мощностей, ассортимента, создания рабочих мест, вкладывая в обновление собственные средства. Уверен в успехе наших коллег, Корпорация развития как институт поддержки сделает для этого все необходимое», — отметил гендиректор Корпорации развития Вячеслав Несин, подчеркнув, что оба предприятия являются давними партнерами КРРО.