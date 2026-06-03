Под Рязанью полицейские поймали 13-летнего мопедиста

Инцидент произошел в селе Подвязье Рязанского округа. Полицейские остановили 13-летнего подростка за рулем мопеда. Отмечается, что прав на управление им мальчик не имел. Родителям подростка грозит штраф в размере 30 000 рублей. Мотоцикл задержали и поместили на специализированную стоянку.

Под Рязанью полицейские поймали 13-летнего мопедиста. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГАИ.

Инцидент произошел в селе Подвязье Рязанского округа. Полицейские остановили 13-летнего подростка за рулем мопеда. Отмечается, что прав на управление им мальчик не имел.

Родителям подростка грозит штраф в размере 30 000 рублей. Мотоцикл задержали и поместили на специализированную стоянку.