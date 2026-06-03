Облачность и кратковременные дожди пообещали рязанцам 4 июня

В четверг, 4 июня, в регионе ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами ожидается кратковременный дождь. Ветер западной четверти, ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью опустится до + 8, +13°С, днём поднимется до+21, +26°С.