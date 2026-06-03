На Солнце произошла сильнейшая за 1,5 месяца вспышка

По словам ученых, вспышке немного не хватило мощности до порога максимального уровня. При этом эксперты отмечают, что еще сутки назад обстановка на Солнце не давала никаких намеков на то, что может произойти подобный взрыв. Следующую вспышку, уже максимального уровня, исследователи ожидают около полудня в среду.

На Солнце произошла сильнейшая за 1,5 месяца вспышка. Об этом сообщают ученые ИКИ РАН.

По словам ученых, вспышке немного не хватило мощности до порога максимального уровня. При этом эксперты отмечают, что еще сутки назад обстановка на Солнце не давала никаких намеков на то, что может произойти подобный взрыв.

Следующую вспышку, уже максимального уровня, исследователи ожидают около полудня в среду.