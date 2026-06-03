Молодые специалисты РНПК завоевали награды на научной конференции «Роснефти» в Самаре

Молодые сотрудники Рязанской нефтеперерабатывающей компании (РНПК) завоевали первое место и две номинации на XIX кустовой научно-технической конференции (КНТК) ПАО «НК «Роснефть», прошедшей в Самаре на базе Куйбышевского НПЗ.

Молодые сотрудники Рязанской нефтеперерабатывающей компании (РНПК) завоевали первое место и две номинации на XIX кустовой научно-технической конференции (КНТК) ПАО «НК «Роснефть», прошедшей в Самаре на базе Куйбышевского НПЗ. В мероприятии участвовали 176 молодых специалистов из 23 предприятий Группы «Роснефть», прошедших отбор на региональных этапах. На конкурс было представлено 167 проектов по 10 профильным секциям. От РНПК выступили 11 человек, три их разработки получили высокую оценку жюри.

Конференция выступает важной площадкой для профессионального роста молодых сотрудников, способствуя развитию их компетенций, вовлечению в инновационную деятельность и выявлению перспективных кадров, отмечается в сообщении.

Ведущий инженер отдела инженерного моделирования РНПК Ирина Чистякова заняла первое место в секции «Экономика, финансы» с проектом по повышению эффективности первичной переработки нефти. В соавторстве с научным руководителем Кириллом Бабкиным она разработала математическую модель, прогнозирующую потенциал выработки высокомаржинальных продуктов на основе экспресс-анализа качества нефти. «Применение технологии позволит оперативно корректировать режим работы установки и эффективнее использовать свойства поступающего сырья», — подчеркнули в компании.

Большинство представленных проектов имеют практическую значимость и после доработки внедряются в производственные процессы предприятий Группы.

Региональные этапы НТК традиционно предшествуют кустовому уровню, победители которого направляются на финал — межрегиональную научно-техническую конференцию. В этом году он пройдёт в ноябре в Москве.

Справка:

АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» — один из основных поставщиков нефтепродуктов в Центральном федеральном округе. Завод производит широкий ассортимент высококачественных нефтепродуктов.