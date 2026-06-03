Группа орнитологов обнаружила гнездо редкой болотной совы в Рязанской области

Ученые РГУ имени С. А. Есенина нашли гнездо редкой болотной совы, которую окольцевали на Мальте. Как уточнили в пресс-службе учреждения, птицу назвали Пелагеей. Группа орнитологов под руководством Елены Фиониной обнаружила гнездо в Рыбновском районе Рязанской области, где сова снесла 5 яиц. Отмечается, что эту самку поймали и пометили трекером на Мальте в октябре 2024 года. Зимой она находилась на Мальте, а прошлые гнездовые сезоны провела в Венгрии и Румынии. Весной 2026 года сова направилась на северо-восток и выбрала для гнездования Рязанскую область. В данный момент Пелагея насиживает яйца, и орнитологи ожидают появления птенцов к середине июня.

Ученые РГУ имени С. А. Есенина нашли гнездо редкой болотной совы, которую окольцевали на Мальте. Как уточнили в пресс-службе учреждения, птицу назвали Пелагеей.

Группа орнитологов под руководством Елены Фиониной обнаружила гнездо в Рыбновском районе Рязанской области, где сова снесла 5 яиц.

Отмечается, что эту самку поймали и пометили трекером на Мальте в октябре 2024 года. Зимой она находилась на Мальте, а прошлые гнездовые сезоны провела в Венгрии и Румынии. Весной 2026 года сова направилась на северо-восток и выбрала для гнездования Рязанскую область.

В данный момент Пелагея насиживает яйца, и орнитологи ожидают появления птенцов к середине июня.