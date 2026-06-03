ГАИ анонсировала рейд в Рязанской области
Рейд проводят в среду, 3 июня. Он направлен на предотвращение выезда на встречную полосу. Рязанским водителям напомнили, что за нарушение грозит лишение прав до полугода или штраф 7 500 рублей.
В Рязанской области стартовал рейд ГАИ «Встречная полоса». Об этом сообщили в соцсетях ведомства.
Рейд проводят в среду, 3 июня. Он направлен на предотвращение выезда на встречную полосу.
Рязанским водителям напомнили, что за нарушение грозит лишение прав до полугода или штраф 7 500 рублей.