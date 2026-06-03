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Доцент Бойкина заявила, что маты помогают снять эмоциональное напряжение
«Наука уже неоднократно доказывала, что матерная речь зачастую употребляется с целью снятия эмоционального напряжения: это быстро, просто и эффективно», — заявила эксперт. Как напомнила Бойкина, российский ученый Леонид Китаев-Смык указывал, что мат блокирует гормоны стресса и уменьшает боль за счет выброса эндорфинов, который связан с гневом, смехом или сексуальным возбуждением. Также эксперт отметила, что, по данным профессора филологии В. И. Жельвиса, у обсценной лексики есть как минимум 27 функций — не только снятие стресса или привлечение внимания.
Доцент Екатерина Бойкина из МГППУ заявила, что маты помогают снять эмоциональное напряжение. Об этом 3 июня она сообщила в беседе с RT.

«Наука уже неоднократно доказывала, что матерная речь зачастую употребляется с целью снятия эмоционального напряжения: это быстро, просто и эффективно», — заявила эксперт.

Как напомнила Бойкина, российский ученый Леонид Китаев-Смык указывал, что мат блокирует гормоны стресса и уменьшает боль за счет выброса эндорфинов, который связан с гневом, смехом или сексуальным возбуждением.

Также эксперт отметила, что, по данным профессора филологии В. И. Жельвиса, у обсценной лексики есть как минимум 27 функций — не только снятие стресса или привлечение внимания.