Что делать тем, кто планировал оформить семейную ипотеку этим летом?

Разговоры о грядущих изменениях семейной ипотеки набирают обороты. С 1 июля условия программы могут пересмотреть: ставку, скорее всего, привяжут к количеству детей в семье. Разбираемся, как действовать тем, кто планировал покупку этим летом.

Разговоры о грядущих изменениях семейной ипотеки набирают обороты. С 1 июля условия программы могут пересмотреть: ставку, скорее всего, привяжут к количеству детей в семье. Разбираемся, как действовать тем, кто планировал покупку этим летом.

Что известно на сегодня?

Напомним, что сейчас семейная ипотека выдаётся под 6% годовых. С 1 июля ожидается дифференциация: для семей с одним ребёнком — 10-12%, с двумя детьми — 6%, для многодетных — 4%. Окончательного решения ещё нет, но информационный фон уже влияет на рынок: покупатели активизировались, а некоторые банки стали внимательнее смотреть на долговую нагрузку и стабильность доходов.

Как действовать?

Главное — не паникуйте. Изменения не всегда означают, что нужно срочно отказываться от покупки или, наоборот, подписывать договор в спешке.

Первое — уточните актуальные условия в банке. Даже если вы уже смотрели расчёты месяц или два назад, лучше обновить информацию: требования к заёмщикам, состав документов и одобренная сумма могут зависеть от вашей ситуации в данный момент.

Второе — заранее оцените свою финансовую картину. Важно понимать не только размер ежемесячного платежа, но и величину первоначального взноса, дополнительные расходы на сделку, страхование, ремонт и переезд, чтобы покупка квартиры была комфортной для семейного бюджета.

Третье — выбор квартиры. Если вы уже определились с городом, районом и форматом жилья, имеет смысл не затягивать с подбором. Чем ближе возможные изменения условий, тем выше вероятность, что спрос на подходящие квартиры может вырасти.

Эти шаги не обязывают сразу выходить на сделку, но дают больше ясности и уверенности при принятии решения.

Стоит ли отложить покупку?

Главный риск — не только возможный рост ставки, но и общее ужесточение требований к заёмщикам. Даже если формально ваша ставка не вырастет, получить одобрение может стать труднее. Поэтому если вы уже настроились на покупку, лучше поторопиться, особенно если в семье один ребёнок. Цены на жильё и требования банков могут вырасти, а доходы — нет.

Куда обратиться за консультацией?

Чтобы не разбираться во всём в одиночку, можно обратиться к ипотечным брокерам компании «Капитал». Они следят за изменениями, знают актуальные условия разных банков и помогут подобрать лучший вариант именно для вас.