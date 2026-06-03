БПЛА атаковали объекты инфраструктуры в Санкт-Петербурге, есть пострадавшие

Об этом сообщил губернатор Александр Беглов в своих соцсетях. По его словам, ранним утром 3 июня украинские БПЛА атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах. Отмечается, что повреждены несколько объектов. Идет ликвидация последствий. Как заявил Беглов, пострадали несколько человек. Погибших нет.

БПЛА атаковали объекты инфраструктуры в Санкт-Петербурге, есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов в своих соцсетях.

По его словам, ранним утром 3 июня украинские БПЛА атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах. Отмечается, что повреждены несколько объектов. Идет ликвидация последствий.

Как заявил Беглов, пострадали несколько человек. Погибших нет.

«Работает оперативный штаб. Силы и средства приведены в повышенную готовность», — заключил губернатор.