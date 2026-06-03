Более 500 жителей Рязанской области подали заявки на бесплатное профобучение в рамках нацпроекта «Кадры»

С начала текущего года заявки на бесплатное профессиональное обучение по нацпроекту «Кадры» подали более 500 человек, свыше 120 граждан уже получают новые знания. Воспользоваться возможностью освоить новую профессию могут работники предприятий, ветераны боевых действий, граждане предпенсионного возраста, а также женщины, воспитывающие детей в возрасте до 7 лет, рязанцы с инвалидностью или находящиеся в поиске работы. Ключевое условие для прохождения образовательных программ — заключение договора с работодателем (текущим или потенциальным).

Региональное министерство труда и социальной защиты населения сообщает о ходе работы по реализации задач национального проекта «Кадры», которые, в частности, касаются бесплатного переобучения по востребованным на рынке труда профессиям и повышения уровня профессиональной квалификации. Об этом сообщили на сайте правительства Рязанской области.

С начала текущего года заявки на бесплатное профессиональное обучение по нацпроекту «Кадры» подали более 500 человек, свыше 120 граждан уже получают новые знания. Воспользоваться возможностью освоить новую профессию могут работники предприятий, ветераны боевых действий, граждане предпенсионного возраста, а также женщины, воспитывающие детей в возрасте до 7 лет, рязанцы с инвалидностью или находящиеся в поиске работы. Ключевое условие для прохождения образовательных программ — заключение договора с работодателем (текущим или потенциальным).

Губернатор Павел Малков подчеркнул, что в Рязанской области уделяется большое внимание вопросам профессионального развития сотрудников предприятий, в том числе оборонно-промышленного комплекса. «Благодаря реализации национальных проектов у нас есть широкие возможности по всем сферам и направлениям работы. Стараемся максимально их использовать. Переобучение по нацпроекту „Кадры“ дает сотрудникам предприятий новые компетенции и дальнейшее развитие по карьерной траектории. В прошлом году мы вдвое превысили установленный для региона показатель по количеству работников предприятий, которые прошли профобучение. В этом году продолжаем работу».

На портале «Работа России» для жителей Рязанской области в настоящее время доступны более 100 программ обучения. Перечень профессий сформирован с учетом кадровой потребности региона и включает свыше 200 актуальных направлений, что позволяет соискателям получать востребованные навыки и впоследствии успешно трудоустроиться. В числе самых популярных направлений учебы — рабочие профессии, такие как машинист крана, оператор котельной, сварщик, слесарь механосборочных работ, а также специальности в области цифровых технологий, в частности, аналитик данных, 1С-программист, инженер-тестировщик и оператор БПЛА.