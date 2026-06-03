Более 15 тысяч нарушений ПДД зафиксировали в Рязанской области за сутки

Всего за сутки на дорогах Рязанской области полицейские выявили 16266 нарушений ПДД, в том числе 2 факта управления транспортными средствами в состоянии опьянения. 4 водителя от прохождения медицинского освидетельствования отказались. Также выявлено 19 нарушений, совершенных водителями мототранспорта.

Более 15 тысяч нарушений ПДД зафиксировали в Рязанской области за сутки. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГАИ.

Всего за сутки на дорогах Рязанской области полицейские выявили 16266 нарушений ПДД, в том числе 2 факта управления транспортными средствами в состоянии опьянения. 4 водителя от прохождения медицинского освидетельствования отказались.

Также выявлено 19 нарушений, совершенных водителями мототранспорта.