10-летний велосипедист пострадал при столкновении с легковушкой в Рязанской области

Авария произошла днем 2 июня на улице Революции в рабочем поселке Ухолово. 10-летний велосипедист столкнулся с автомобилем «Киа» под управлением 41-летнего жителя Ленинградской области. Мальчик с травмами обращался за медицинской помощью. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.