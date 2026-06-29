За выходные полиция изъяла 52 литра алкоголя в Рязанской области

Сотрудники полиции выявили 10 нарушений миграционного законодательства. Также пресечено противоправное поведение 120 граждан. 27 июня, в Международный день студента, в регионе запретили продажу спиртного в магазинах. Полицейские провели проверки и обнаружили 10 случаев нарушения этого запрета. Изъято 52 литра алкоголя, который продавался незаконно. Нарушения зафиксированы в Рязани и нескольких районах области. По фактам нарушений начаты административные дела, а нарушителям грозят крупные штрафы. Кроме того, полицейские задержали 6 человек, находившихся в федеральном розыске.

На выходных полицейские провели в Рязанской области рейды. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В пятницу и субботу они проверяли соблюдение правил миграции и контролировали продажу алкоголя.

Сотрудники полиции выявили 10 нарушений миграционного законодательства. Также пресечено противоправное поведение 120 граждан.

27 июня, в Международный день студента, в регионе запретили продажу спиртного в магазинах. Полицейские провели проверки и обнаружили 10 случаев нарушения этого запрета. Изъято 52 литра алкоголя, который продавался незаконно.

Нарушения зафиксированы в Рязани и нескольких районах области. По фактам нарушений начаты административные дела, а нарушителям грозят крупные штрафы.

Кроме того, полицейские задержали 6 человек, находившихся в федеральном розыске.