За выходные полиция изъяла 52 литра алкоголя в Рязанской области

На выходных полицейские провели в Рязанской области рейды. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
В пятницу и субботу они проверяли соблюдение правил миграции и контролировали продажу алкоголя.
Сотрудники полиции выявили 10 нарушений миграционного законодательства. Также пресечено противоправное поведение 120 граждан.
27 июня, в Международный день студента, в регионе запретили продажу спиртного в магазинах. Полицейские провели проверки и обнаружили 10 случаев нарушения этого запрета. Изъято 52 литра алкоголя, который продавался незаконно.
Нарушения зафиксированы в Рязани и нескольких районах области. По фактам нарушений начаты административные дела, а нарушителям грозят крупные штрафы.
Кроме того, полицейские задержали 6 человек, находившихся в федеральном розыске.