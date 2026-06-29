В зоне СВО погиб актер из сериалов «Глухарь» и «Склифосовский»

Как рассказала собеседница агентства, Евгений Дербышев погиб два года назад, но свидетельство о смерти она получила недавно. Отмечается, что актер до этого считался без вести пропавшим. Евгений Дербышев родился в 1968 году в Свердловске. Окончил Екатеринбургский государственный театральный институт. Затем выступал в Театре-студии Степанова. Актер известен по ролям в следующих сериалах: «Глухарь», «Склифосовский», «След», «Провинциалка», «Александровский сад‑3», «Висяки», «Меч», «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Пятницкий».

В зоне СВО погиб актер Евгений Дербышев. Об этом 29 июня сообщили РИА Новости в его семье.

Как рассказала собеседница агентства, Евгений Дербышев погиб два года назад, но свидетельство о смерти она получила недавно. Отмечается, что актер до этого считался без вести пропавшим.

Евгений Дербышев родился в 1968 году в Свердловске. Окончил Екатеринбургский государственный театральный институт. Затем выступал в Театре-студии Степанова.

Актер известен по ролям в следующих сериалах: «Глухарь», «Склифосовский», «След», «Провинциалка», «Александровский сад‑3», «Висяки», «Меч», «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Пятницкий».