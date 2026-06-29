В Уфе женщина забила мужчину скалкой, расчленила тело и выбросила останки в лес

По данным следствия, 35-летняя женщина приехала в дом своего бывшего сожителя за вещами. Вместе с ней в дом к мужчине приехали ее новый возлюбленный и случайный знакомый, с которым они познакомились по дороге. Компания устроила застолье, которое вскоре переросло в ссору.

В Уфе женщина забила мужчину скалкой, расчленила тело и выбросила останки в лес. Об этом сообщает СК.

По данным следствия, 35-летняя женщина приехала в дом своего бывшего сожителя за вещами. Вместе с ней в дом к мужчине приехали ее новый возлюбленный и случайный знакомый, с которым они познакомились по дороге. Компания устроила застолье, которое вскоре переросло в ссору.

Во время конфликта трое набросились на хозяина квартиры: его избивали руками, ножом и скалкой, от полученных травм мужчина погиб. Чтобы скрыть следы преступления, сообщники расчленили тело и вынесли останки в лесополосу рядом с домом, где их позже обнаружили прохожие.

На суде женщина вину не признала. Помимо 17 лет лишения свободы ей назначили один год ограничения свободы. Уголовные дела в отношении двух её сообщников рассматриваются отдельно.