В Рязанском лесничестве насчитали около 127 белок

В Рязанском лесничестве прошел учет белок, который проводился в прошлом месяце. Об сообщили в пресс-службе учреждения. В ходе учета зафиксировано 127 белок. В сообщении также рассказали как ведется учет. «Методика простая: заметил белку — ставь палочку. Заметил, как она стащила шишку у соседней белки — ставь две», — отмечают сотрудники лесничества. Также подчеркивается, что зверьки знают, что их считают, поэтому прячутся и координированно уходят в соседний лес, чтобы сбить статистику. Однако сотрудники, как уточняется, в курсе наличия всех дупел и тропинок.

В Рязанском лесничестве прошел учет белок, который проводился в прошлом месяце. Об сообщили в пресс-службе учреждения.

В ходе учета зафиксировано 127 белок.

В сообщении также рассказали как ведется учет. «Методика простая: заметил белку — ставь палочку. Заметил, как она стащила шишку у соседней белки — ставь две», — отмечают сотрудники лесничества.

Также подчеркивается, что зверьки знают, что их считают, поэтому прячутся и координированно уходят в соседний лес, чтобы сбить статистику. Однако сотрудники, как уточняется, в курсе наличия всех дупел и тропинок.