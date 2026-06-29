В Рязанской области закрывают детсад, родители записали обращение Малкову

Жители Клепиковского района возмущены решением местных властей о закрытии детского сада в Криуше и переводе дошкольной группы в здание школы. Соответствующее видеообращение к губернатору Рязанской области Павлу Малкову опубликовано в комментариях соцсетей главы региона. Криушинцы уверены, что перевод детей в школьные классы ставит под угрозу их безопасность и комфорт, и считают недопустимой экономию бюджетных средств на базовых потребностях детей. «Речь идет о самом дорогом, что у нас есть — о наших детях. Дошкольникам нужны особые условия. Школа, какой бы хорошей она ни была, проектируется по другим стандартам», — отметили родители в своем обращении.

Жители Клепиковского района возмущены решением местных властей о закрытии детского сада в Криуше и переводе дошкольной группы в здание школы. Соответствующее видеообращение к губернатору Рязанской области Павлу Малкову опубликовано в комментариях соцсетей главы региона.

Криушинцы уверены, что перевод детей в школьные классы ставит под угрозу их безопасность и комфорт, и считают недопустимой экономию бюджетных средств на базовых потребностях детей.

«Речь идет о самом дорогом, что у нас есть — о наших детях. Дошкольникам нужны особые условия. Школа, какой бы хорошей она ни была, проектируется по другим стандартам», — отметили родители в своем обращении.

По их словам, власти мотивируют перевод необходимостью экономии бюджета района.

Администрация Клепиковского округа ответила на обращение. Власти пояснили, что решение о переводе разновозрастной дошкольной группы было принято заранее. Здание школы расположено всего в 50 метрах от детского сада. Сейчас в группе воспитываются 11 детей, в сентябре ожидается еще один ребенок.

«Для дошкольников выделили изолированное правое крыло школы с отдельным входом на первом этаже. Там будут созданы все необходимые условия для комфортного пребывания: спальня, игровая, раздевалка, медицинский кабинет, три туалетные комнаты, прачечная и два кабинета для персонала», — написали в комментарии.

В администрации заверили, что все организационные вопросы, включая тихий час, были заранее продуманы. Школьные звонки выведены в каждом классном кабинете отдельно и не будут мешать детям. 10 июня с родителями провели собрание, на котором подробно рассказали о переводе и показали новые помещения.

Переезд запланирован на 1 сентября. Освободившееся здание детского сада будет использоваться для социальных целей — сейчас прорабатывается вопрос о создании там центра для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

В видеообращении жители отметили, что в селе работает одна школа.

Напомним, в июле 2010 года в результате лесных пожаров в Криуше Клепиковского района сгорели 76 жилых домов, а также местная школа. Новую школу и детсад на 60 мест построили к сентябрю 2010 года на федеральные деньги.