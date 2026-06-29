В Рязанской области произошел смертельный пожар

Пожар случился около шести вечера 27 июня в селе Засечье Спасского округа. Горел двухквартирный дом на улице Дачной. После тушения пожара в строении нашли тело 50-летнего мужчины. По предварительным данным издательского дома, он жил в этом доме. Причины пожара и гибели мужчины установят специалисты.