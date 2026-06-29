В Рязанской области из-за обрыва проводов случился пожар

Инцидент произошел во второй половине дня 28 июня в селе Озерки Сараевского округа. Отмечается, что из-за обрыва электрических проводов вспыхнула сухая трава. По словам сотрудников территориального сектора № 3, огонь быстро распространялся. Пожарные не дали ему подобраться к трансформатору, который располагался рядом. Площадь возгорания составила около 30 соток.