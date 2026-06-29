В Рязанской клинической больнице № 11 появился новый микроскоп для ЛОР-операций

В Городской клинической больнице № 11 появился новый операционный микроскоп, который будет использоваться для операций на детях с проблемами уха, горла и носа. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава по Рязанской области. Отмечается, что это оборудование поможет врачам проводить сложные микрохирургические операции, такие как восстановление барабанной перепонки и удаление доброкачественных образований гортани. В год планируется проводить до 150 операций с использованием этого микроскопа.

В Городской клинической больнице № 11 появился новый операционный микроскоп, который будет использоваться для операций на детях с проблемами уха, горла и носа. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава по Рязанской области.

Отмечается, что это оборудование поможет врачам проводить сложные микрохирургические операции, такие как восстановление барабанной перепонки и удаление доброкачественных образований гортани.

В год планируется проводить до 150 операций с использованием этого микроскопа.