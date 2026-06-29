В Москве байкер влетел в легковой автомобиль
Об этом сообщили в соцсети. Известно, что за рулем автомобили был пожилой мужчина. Отмечается, что он разворачивался и в этот момент смотрел на экран телефона. В итоге в машину на большой скорости влетел мотоциклист. Байкер погиб на месте. Водитель легковушки получил перелом ноги.
В Москве байкер влетел в легковой автомобиль. Об этом сообщили в соцсети.
Известно, что за рулем автомобили был пожилой мужчина. Отмечается, что он разворачивался и в этот момент смотрел на экран телефона. В итоге в машину на большой скорости влетел мотоциклист.
Байкер погиб на месте. Водитель легковушки получил перелом ноги.