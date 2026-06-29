В Минпросвещения назвали сроки разработки учебников по химии, физике и биологии

По словам Кравцова, учебники по химии, физике и биологии для старших классов планируют подготовить к 2027 году. Отмечается, что к их разработке привлечены Российская академия наук и МФТИ. Глава Минпросвещения добавил, что одновременно с учебниками базового уровня готовятся пособия для углубленного обучения.

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов назвал сроки разработки учебников по химии, физике и биологии для старших классов. Об этом 29 июня сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам Кравцова, учебники по химии, физике и биологии для старших классов планируют подготовить к 2027 году. Отмечается, что к их разработке привлечены Российская академия наук и МФТИ.

Глава Минпросвещения добавил, что одновременно с учебниками базового уровня готовятся пособия для углубленного обучения.