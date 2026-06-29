В Красноярском крае нашли труп 15-летнего школьника

Мальчика нашли мёртвым у него дома. По словам его матери, перед смертью сверстники заставили его выполнять унизительные действия на видео, а после начали преследовать его и распространять издевательства в социальных сетях. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.