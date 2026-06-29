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В Кемерове мужчина убил школьницу на кладбище и попытался сжечь ее тело
27 июня в полицию обратилась женщина с заявлением о пропаже 12-летней девочки. Отмечается, что она ушла из дома утром 25 июня и не вернулась. Полицейские нашли тело на кладбище. Следственные органы завели уголовное дело по статье 105 УК РФ.

В Кемерове мужчина убил школьницу на кладбище, а затем попытался сжечь ее тело. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем канале на платформе «Макс».

27 июня в полицию обратилась женщина с заявлением о пропаже 12-летней девочки. Отмечается, что она ушла из дома утром 25 июня и не вернулась.

Полицейские нашли тело на кладбище. Следственные органы завели уголовное дело по статье 105 УК РФ.

По данным Ирины Волк, злоумышленник попытался скрыть следы преступления. Однако экспертам удалось выделить ДНК-профиль и установить по нему личность подозреваемого. Им оказался 54‑летний местный житель, ранее судимый за убийство, разбой и преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Мужчина вышел из тюрьмы в мае 2026 года.

Он задержан полицейскими при силовой поддержке Росгвардии.

Фото и видео: канал СК РФ на платформе «Макс».