В Иркутске мать и младенец умерли во время родов

Отмечается, 28-летнюю девушку в ночь на 22 июня привезли из Ангарска в роддом Ленинского района Иркутска, когда у нее отошли воды. По словам родных погибшей, младенец был крупным — около 4,2 кг. Однако, как уточнили родственники, роды все равно решили принимать естественным способом.

В Иркутске мать и младенец умерли во время родов. Об этом 28 июня сообщили в Telegram-канале Baza.

Отмечается, 28-летнюю девушку в ночь на 22 июня привезли из Ангарска в роддом Ленинского района Иркутска, когда у нее отошли воды. По словам родных погибшей, младенец был крупным — около 4,2 кг. Однако, как уточнили родственники, роды все равно решили принимать естественным способом.

По данным канала, близкие девушки не знают подробностей событий. Позже врачи сообщили, что мать и ребенок погибли. Родственникам выдали справку о смерти, в которой было указано, что девушка умерла от эмболии околоплодными водами. Младенец, согласно документам, погиб внутриутробно.

Уточняется, что семья написала заявление в СК, проводится проверка.

Фото взято из Telegram-канала Вaza.