Рязанские спортсмены завоевали «золото» и «бронзу» на Чемпионате РФ по гребле

В финале каноэ-четверок на дистанции 500 метров экипаж в составе МС Матвея Арсёнова, МС Александра Боца, Алексея Коровашкова и Дмитрия Шарова завоевал золотую медаль, финишировав с результатом 1:31.894. Бронзовую медаль в этой же дисциплине получил экипаж МС Сергея Немова, Олега Шуринкина, Романа Шукшина и Алексея Бовдурца, завершивший заезд с результатом 1:36.153. Также отмечается и заезд в каноэ-одиночках на дистанции 5000 метров, где МСМК Роман Ерлинеков завоевал серебряную медаль с результатом 26:04.125.

С 24 по 30 июня 2026 года на гребном канале «Москва» в Крылатском прошел Чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ, на котором рязанские спортсмены заняли призовые места. Об этом сообщили в пресс-службе минспорта по региону.

В финале каноэ-четверок на дистанции 500 метров экипаж в составе МС Матвея Арсёнова, МС Александра Боца, Алексея Коровашкова и Дмитрия Шарова завоевал золотую медаль, финишировав с результатом 1:31.894.

Бронзовую медаль в этой же дисциплине получил экипаж МС Сергея Немова, Олега Шуринкина, Романа Шукшина и Алексея Бовдурца, завершивший заезд с результатом 1:36.153.

Также отмечается и заезд в каноэ-одиночках на дистанции 5000 метров, где МСМК Роман Ерлинеков завоевал серебряную медаль с результатом 26:04.125.

Фото: минспорт по Рязанской области.