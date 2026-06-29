Рязанец с помощью чужих «Госуслуг» проводил финансовые операции

Следствие установило, что в феврале 2026 года мужчина получил паспортные данные неизвестного человека и использовал их для доступа к аккаунту на сайте «Госуслуги». Это позволило ему открыть виртуальную банковскую карту и расчетный счет. С помощью этих данных он проводил незаконные операции, включая обналичивание криптовалюты и переводы денег, не имея на это права. В настоящее время следственные действия продолжаются, чтобы собрать доказательства и выявить другие случаи подобной деятельности.

В Рязани возбуждено уголовное дело против местного жителя за незаконные финансовые операции. Об этом сообщили на сайте регионального СУ СК.

Следствие установило, что в феврале 2026 года мужчина получил паспортные данные неизвестного человека и использовал их для доступа к аккаунту на сайте «Госуслуги». Это позволило ему открыть виртуальную банковскую карту и расчетный счет. С помощью этих данных он проводил незаконные операции, включая обналичивание криптовалюты и переводы денег, не имея на это права.

В настоящее время следственные действия продолжаются, чтобы собрать доказательства и выявить другие случаи подобной деятельности.