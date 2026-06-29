Рязанцы засняли ДТП рядом с ТЦ «Круиз»

Об этом сообщили в соцсетях. По словам очевидцев, недалеко от ТЦ «Круиз» столкнулись «Омода» и «Жигули». Отмечается, что у отечественного автомобиля ударом задело только фару, у «китайца» повреждена дверь. На месте работают сотрудники ДПС. Официальной информации пока нет.

В Рязани произошло ДТП. Об этом сообщили в соцсетях.

По словам очевидцев, недалеко от ТЦ «Круиз» столкнулись «Омода» и «Жигули». Отмечается, что у отечественного автомобиля ударом задело только фару, у «китайца» повреждена дверь.

На месте работают сотрудники ДПС. Официальной информации пока нет.