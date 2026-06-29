Рязанцев предупредили об изменении способа записи на прием в Перинатальный центр

Рязанцев предупредили об изменении способа записи на амбулаторный прием. Об этом сообщили в пресс-службе Рязанского областного перинатального центра. Отмечается, что временно ограничена запись к врачам поликлиники и женских консультаций Перинатального центра через госуслуги. Также подчеркнули, что это можно сделать по телефону или при личном обращении в регистратуру. В сообщении указали номера телефона для записи: поликлиника Перинатального центра 464415, доб 201; Женская консультация 1 отделение: 464415, доб 222; Женская консультация 3 отделение: 464440, доб 670.