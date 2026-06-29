Рязань заняла 78 место в рейтинге крупнейших городов России по вводу жилья за 2025 год

По итогам 2025 года в Рязани на одного жителя введено 0,417 квадратного метра жилья. Объем введенного жилья сократился на 9,7% по сравнению с предыдущим годом. Удельный вес городского введённого жилья в общем объёме региона составил 33,4%, а уровень обеспеченности населения жильём — 34,5 квадратных метра на человека.

Рязань заняла 78 место в рейтинге крупнейших городов России по вводу жилья за 2025 год. Исследование приводит РИА Новости.

По итогам 2025 года в Рязани на одного жителя введено 0,417 квадратного метра жилья. Объем введенного жилья сократился на 9,7% по сравнению с предыдущим годом.

Удельный вес городского введённого жилья в общем объёме региона составил 33,4%, а уровень обеспеченности населения жильём — 34,5 квадратных метра на человека.