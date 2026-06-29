Россияне придумали новый способ заработка на фоне ситуации с бензином в стране

На фоне ситуации в стране, связанной с недостатком бензина, россияне придумали новый способ заработка. Об этом сообщили в соцсетях. Пользователи интернета начали публиковать в своих социальных сетях объявления. В них россияне прописывают прайс цен и условия, например, забрать машину за 400-1000 рублей, отстоять в очереди на заправку — 600 рублей за час, фотоотчет — бесплатно и т. д. Они также указывают свой водительский стаж и марки машин, опыт езды на которых имеется. Прим. ред.: такого рода инициативы могут привести к последствиям. Редакция призывает быть осторожнее с тем, что публикуется на ваших аккаунтах в соцсетях.

На фоне ситуации в стране, связанной с недостатком бензина, россияне придумали новый способ заработка. Об этом сообщили в соцсетях.

Пользователи интернета начали публиковать в своих социальных сетях объявления. В них россияне прописывают прайс цен и условия, например, забрать машину за 400-1000 рублей, отстоять в очереди на заправку — 600 рублей за час, фотоотчет — бесплатно и т. д.

Они также указывают свой водительский стаж и марки машин, опыт езды на которых имеется.

[Прим. ред.: такого рода инициативы могут привести к последствиям. Редакция призывает быть осторожнее с тем, что публикуется на ваших аккаунтах в соцсетях.]