Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 29
24°
Втр, 30
26°
Срд, 01
28°
ЦБ USD 77.06 1.43 27/06
ЦБ EUR 87.4 1.63 27/06
Нал. USD 79.56 / 80.50 29/06 12:27
Нал. EUR 91.57 / 92.70 29/06 12:27
Новости
Итоги года New
Публикации
Из Рязани в Мурманск на CHERY. Как ведёт себя машина в дальнем путешес...
Редакция РЗН. Инфо пообщалась с рязанской автолюбительн...
23 июня 15:43
959
В Рязани на Борковском затоне состоялся девичник на воде
В Рязани 21 июня ГК «Зеленый сад» устроила праздник лет...
23 июня 10:10
1 075
Как работает гибридный автомобиль, зачем он нужен и стоит ли на него п...
Эти вопросы задают себе тысячи автолюбителей. Компания...
22 июня 16:56
3 502
От Пелевина до авторов начальной школы. Какие книги в Рязани получили...
С 1 марта 2026 года в России вступили в силу поправки в...
6 июня 10:20
3 125
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Россиянам рассказали о законах, вступающих в силу в июле
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что с июля банки и микрофинансовые организации смогут получать из всех квалифицированных бюро кредитных историй сведения для предупреждения возможного мошенничества. В июле родители и другие законные представители смогут получать выписки по счетам и вкладам несовершеннолетних детей. С 27 июля существенно увеличиваются государственные пошлины для иностранных граждан. Также с июля вступит в силу закон, направленный на повышение безопасности сделок с недвижимостью.

Россиянам рассказали о законах, вступающих в силу в июле. Об этом сообщает ТАСС.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что с июля банки и микрофинансовые организации смогут получать из всех квалифицированных бюро кредитных историй сведения для предупреждения возможного мошенничества.

В июле родители и другие законные представители смогут получать выписки по счетам и вкладам несовершеннолетних детей.

С 27 июля существенно увеличиваются государственные пошлины для иностранных граждан.

Также с июля вступит в силу закон, направленный на повышение безопасности сделок с недвижимостью.