Россиянам рассказали о законах, вступающих в силу в июле

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что с июля банки и микрофинансовые организации смогут получать из всех квалифицированных бюро кредитных историй сведения для предупреждения возможного мошенничества. В июле родители и другие законные представители смогут получать выписки по счетам и вкладам несовершеннолетних детей. С 27 июля существенно увеличиваются государственные пошлины для иностранных граждан. Также с июля вступит в силу закон, направленный на повышение безопасности сделок с недвижимостью.

Россиянам рассказали о законах, вступающих в силу в июле. Об этом сообщает ТАСС.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что с июля банки и микрофинансовые организации смогут получать из всех квалифицированных бюро кредитных историй сведения для предупреждения возможного мошенничества.

В июле родители и другие законные представители смогут получать выписки по счетам и вкладам несовершеннолетних детей.

С 27 июля существенно увеличиваются государственные пошлины для иностранных граждан.

Также с июля вступит в силу закон, направленный на повышение безопасности сделок с недвижимостью.