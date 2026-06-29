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Россиянам назвали продукты, которые могут подорожать вслед за топливом
В ближайшие недели в России могут подорожать арбузы, некоторые вина, строительные материалы и зерно. Об этом сообщила кандидат экономических наук и доцент кафедры институциональной экономики Государственного университета управления Светлана Сазанова. Эксперт отметила, что, несмотря на стремление к урегулированию ситуации с топливом, рост цен на продовольственные и непродовольственные товары вполне вероятен из-за увеличения расходов на логистику. Она подчеркнула, что в первую очередь подорожают продукты с большим весом, такие как арбузы, для транспортировки которых требуется грузовой транспорт. Увеличенные затраты на бензин будут распределены на ограниченное количество товара.

В ближайшие недели в России могут подорожать арбузы, некоторые вина, строительные материалы и зерно. Об этом сообщила кандидат экономических наук и доцент кафедры институциональной экономики Государственного университета управления Светлана Сазанова, передает «Абзац».

Эксперт отметила, что, несмотря на стремление к урегулированию ситуации с топливом, рост цен на продовольственные и непродовольственные товары вполне вероятен из-за увеличения расходов на логистику.

Она подчеркнула, что в первую очередь подорожают продукты с большим весом, такие как арбузы, для транспортировки которых требуется грузовой транспорт. Увеличенные затраты на бензин будут распределены на ограниченное количество товара.

Сазанова также упомянула, что аналогичная ситуация касается виноматериалов, строительных материалов и зерна. Кроме того, она подчеркнула, что стоимость зерна будет зависеть от разнонаправленных тенденций, включая рост затрат на энергоносители и колебания спроса на внешних рынках.