Российские НПЗ начали работать по максимуму для насыщения рынка топливом

Российские нефтеперерабатывающие заводы начали работать на максимальной мощности для обеспечения рынка необходимым количеством топлива. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, передает «Абзац».
Он отметил, что заводы функционируют на полной загрузке, что позволяет насыщать рынок нефтепродуктами.
Вице-премьер также подтвердил, что все крупные поставщики осуществляют доставку топлива в самый западный регион России морским путем.
Кроме того, он призвал обратить внимание на эффективность распределения нефтепродуктов в различных субъектах страны.
В кабинете министров добавили, что для формирования полной картины по каждому региону необходимо продолжить мониторинг цен, запасов топлива и логистических маршрутов. Приоритетом остается обеспечение ключевых отраслей и повышение эффективности использования бензина и дизеля.