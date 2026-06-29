Российские НПЗ начали работать по максимуму для насыщения рынка топливом

Российские нефтеперерабатывающие заводы начали работать на максимальной мощности для обеспечения рынка необходимым количеством топлива. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Он отметил, что заводы функционируют на полной загрузке, что позволяет насыщать рынок нефтепродуктами. Кроме того, он призвал обратить внимание на эффективность распределения нефтепродуктов в различных субъектах страны. В кабинете министров добавили, что для формирования полной картины по каждому региону необходимо продолжить мониторинг цен, запасов топлива и логистических маршрутов. Приоритетом остается обеспечение ключевых отраслей и повышение эффективности использования бензина и дизеля.