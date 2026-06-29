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Прокуратура добилась установки у общепита пандуса для маломобильных рязанцев
Прокуратура Сараевского района проверила обращение местного жителя и выявила нарушения прав граждан с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили на сайте регионального ведомства. Установлено, что вход в одно из заведений общественного питания не был оборудован для беспрепятственного доступа инвалидов: отсутствовали пандус и наружное вызывное устройство. Прокурор внес представление руководителю организации, которое уже рассмотрено и удовлетворено. В настоящее время вход в здание оборудован необходимыми элементами для обеспечения доступности маломобильных групп населения.

Прокуратура Сараевского района проверила обращение местного жителя и выявила нарушения прав граждан с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили на сайте регионального ведомства.

Установлено, что вход в одно из заведений общественного питания не был оборудован для беспрепятственного доступа инвалидов: отсутствовали пандус и наружное вызывное устройство. Прокурор внес представление руководителю организации, которое уже рассмотрено и удовлетворено.

В настоящее время вход в здание оборудован необходимыми элементами для обеспечения доступности маломобильных групп населения.