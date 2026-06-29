Полицейские задержали москвича, обманувшего рязанскую пенсионерку на 16 млн рублей

По данным полиции, около двух месяцев назад 85-летней рязанке позвонил незнакомец и представился сотрудником правоохранительных органов. Он убедил пенсионерку, что она должна задекларировать сбережения и предложил помощь. Для совершения банковских операций к рязанке направили помощника, который должен был забрать деньги, а затем вернуть их. Несколько раз к дому пенсионерки приезжали курьеры и суммарно они увезли и не вернули 16 миллионов 495 тысяч рублей. В ходе расследования оперативники выяснили, что к дому пенсионерки приезжал 21-летний житель Москвы. Молодого человека задержали. Позже стало известно, что он причастен к дистанционным мошенничествам, от которых пострадала 80-летняя рязанка и пожилая москвичка.

Полицейские задержали москвича, обманувшего рязанскую пенсионерку на 16 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным полиции, около двух месяцев назад 85-летней рязанке позвонил незнакомец и представился сотрудником правоохранительных органов. Он убедил пенсионерку, что она должна задекларировать сбережения и предложил помощь. Для совершения банковских операций к рязанке направили помощника, который должен был забрать деньги, а затем вернуть их. Несколько раз к дому пенсионерки приезжали курьеры и суммарно они увезли и не вернули 16 миллионов 495 тысяч рублей.

В ходе расследования оперативники выяснили, что к дому пенсионерки приезжал 21-летний житель Москвы. Молодого человека задержали.

Позже стало известно, что он причастен к дистанционным мошенничествам, от которых пострадала 80-летняя рязанка и пожилая москвичка.