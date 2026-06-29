Очевидцы сообщили, что в Рязани питбуль напал на ребенка

По словам рязанцев, инцидент произошел на улице Пушкина. Домашний питбуль напал на трехлетнего ребенка. «Пострадавшего доставили в больницу», — отметили в посте. Официальной информации о происшествии нет.

Очевидцы сообщили, что в Рязани питбуль напал на ребенка. Об этом сообщается в соцсетях.

По словам рязанцев, инцидент произошел на улице Пушкина. Домашний питбуль напал на трехлетнего ребенка.

«Пострадавшего доставили в больницу», — отметили в посте.

Официальной информации о происшествии нет.