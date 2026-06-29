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На Лыбедском бульваре засняли подростка, пытающегося разбить уличную камеру
Кадры сделали в скейт-парке. Судя по видео, подросток пытался разбить камеру видеонаблюдения, которая установлена на фонарном столбе, после чего убежал.

На Лыбедском бульваре засняли подростка, пытающегося разбить уличную камеру. Пост об этом 29 июня опубликован в соцсетях.

Кадры сделали в скейт-парке. Судя по видео, подросток хотел разбить камеру видеонаблюдения, которая установлена на фонарном столбе, после чего убежал.

Видео: соцсети.