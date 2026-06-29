Из «Пятерочки» и «Перекрестка» исчезнут сладости от Raffaello и Kinder

По данным РБК, сети магазинов «Пятерочка» и «Перекресток», принадлежащие группе Х5, приостановили закупку продукции Raffaello и Kinder, а также Nutella, Ferrero Rocher, Tic Tac, Bueno. В компании такое решение объяснили «неоправданно завышенными отпускными ценами». Там добавили, что действующие условия оплаты не сбалансированы со скоростью реализации продукции «Ферреро Руссия», что делает сотрудничество в текущих условиях «нецелесообразным».

Из «Пятерочки» и «Перекрестка» исчезнут сладости от Raffaello и Kinder. Об этом пишет РБК.

По данным издания, сети магазинов «Пятерочка» и «Перекресток», принадлежащие группе Х5, приостановили закупку продукции Raffaello и Kinder, а также Nutella, Ferrero Rocher, Tic Tac, Bueno.

В компании такое решение объяснили «неоправданно завышенными отпускными ценами». Там добавили, что действующие условия оплаты не сбалансированы со скоростью реализации продукции «Ферреро Руссия», что делает сотрудничество в текущих условиях «нецелесообразным».