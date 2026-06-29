Эксперты рассказали, за какие операции с наличными банк может проверить клиента

Международный финансовый советник Мария Ермилова назвала три ситуации, которые чаще всего привлекают внимание банковского мониторинга. Среди них: внесение от 5 миллионов рублей наличными за 30 дней, если затем более 70% этой суммы переводится за границу в течение десяти дней; не менее 10 пополнений наличными от 100 тысяч рублей каждое за месяц с последующим быстрым выводом денег за рубеж; переводы юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям без открытия счета на общую сумму от 5 миллионов рублей за 30 дней. Эксперт отмечает, что проверку могут вызвать и меньшие суммы, если они не соответствуют официальным доходам или привычному финансовому поведению клиента. Чтобы избежать задержек, лучше заранее иметь документы, подтверждающие происхождение средств.