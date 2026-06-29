Двое подростков пострадали в ДТП в Рязанской области

Авария случилась вечером 27 июня на 44-м километре автодороги «Сапожок — Сараи — Борец — Щацк» в Сараевском районе. 35-летняя жительница Сарае, управляя автомобилем «ВАЗ-213100», столкнулась с мотоциклом «Кевс» под управлением 17-летнего жителя района. Отмечается, что мотоциклист был без водительского удостоверения и с признаками алкогольного опьянения. Пострадали водитель мотоцикла, а также его 14-летний пассажир. С травмами они обращались за медицинской помощью. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Двое подростков пострадали в ДТП в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась вечером 27 июня на 44-м километре автодороги «Сапожок — Сараи — Борец — Щацк» в Сараевском районе. 35-летняя жительница Сарае, управляя автомобилем «ВАЗ-213100», столкнулась с мотоциклом «Кевс» под управлением 17-летнего жителя района. Отмечается, что мотоциклист был без водительского удостоверения и с признаками алкогольного опьянения.

Пострадали водитель мотоцикла, а также его 14-летний пассажир. С травмами они обращались за медицинской помощью.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.